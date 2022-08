«No se cansen de luchar por encontrar a sus hijos», Acteal a familiares de normalistas de Ayotzinapa

«Hoy queremos también unir nuestros corazones y espíritus a los de los padres, madres y demás familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa»

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

22 de agosto de 2022

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas

A las y los Defensores de los derechos humanos

A los Medios libres y alternativos

A los Medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Este día volvemos a juntar nuestros corazones y espíritus con los de nuestros mártires, como cada mes desde hace 25 años, en un país con el sistema de justicia podrido, y que por ello ha negado la justicia para nuestros 45 hermanas y hermanos, más los 4 bebés quienes fueron sacados del vientre de sus mamás, ultrajadas por un grupo paramilitar priista del municipio de Chenalhó, en el marco del Plan de Campaña Chiapas 94, bajo el gobierno y órdenes del ex presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Es indignante que hasta este día, todos los autores materiales e intelectuales estén gozando de la impunidad que los malos gobiernos anteriores y en turno les han otorgado.

Pues hoy queremos también unir nuestros corazones y espíritus a los de los padres, madres y demás familiares de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa que siguen luchando por ver regresar con vida a sus hijos, a quienes el crimen organizado, policías y ejército desaparecieron hace casi 8 años. Sabemos lo que han tenido que vivir desde que los separaron de sus hijos, enfrentando los malos tratos de las autoridades que ayudaron a desaparecerlos y en vez de conmoverse con su dolor, se dedicaron a difamarlos, golpearlos, reprimirlos, y tratar de dividirlos (como lo hicieron con las y los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la Masacre de Acteal), creando mentiras para tapar sus crímenes por acción y omisión, y encubriendo a los responsables en los más altos niveles del Ejecutivo y al Ejército Mexicano.

A unos días de que el gobierno mexicano anunciara 83 nuevas órdenes de aprehensión contra algunos de los responsables de la desaparición de sus hijos y del montaje de la llamada “verdad histórica”, exonerando de cualquier responsabilidad a Enrique Peña Nieto y al General Cienfuegos, queremos decirles que seguiremos pidiendo a Papá-Mamá Dios, Corazón del Cielo y Corazón de la Tierra, y a nuestros Mártires que les sigan fortaleciendo para que no se cansen de luchar por encontrar a sus hijos, para que no acepten los dineros que les ofrezcan, para que sigan pidiendo a los expertos internacionales del GIEI que les ayuden a dar con el paradero de sus hijos. Y les prometemos que, por nuestro lado, seguiremos exigiendo justicia para el caso de la Masacre de Acteal, para acabar con el cuento de que se debió a un conflicto interfamiliar e intercomunitario, que excluye la responsabilidad del estado en la creación, entrenamiento, financiamiento y protección de los grupos paramilitares que ejecutaron la masacre.

Seguiremos también exigiendo a la instancia internacional a la que nosotros tuvimos que recurrir porque en México se nos ha negado sistemáticamente la justicia, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que dicte su Informe de Fondo sobre el caso y señale la necesidad y caminos para juzgar a todos los responsables de la Masacre, desde quienes ordenaron la implementación del Plan Chiapas 94: Ernesto Zedillo Ponce de León expresidente de México; Emilio Chuayffet Chemor, exsecretario de Gobernación; Gral. Enríque Cervantes Aguirre, exsecretario de la Defensa Nacional; Julio César Ruiz Ferro, exgobernador de Chiapas; Homero Tovilla Cristiani, exsecretario de gobierno de Chiapas; Uriel Jarquin Galvez, exsubsecretario de gobierno de Chiapas; Jorge Enríque Hernández Aguilar, ex Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad; David Gómez Hernández, exsubprocurador de Justicia Indígena; Antonio Pérez Hernández, exsecretario de SEAPI y el difunto Gral. Mario Renán Castillo, Comandante de la 7a Región Militar, hasta los paramilitares priistas de Chenalhó, autores materiales de dicha masacre.

Hoy vemos con mucha preocupación cómo actúa el estado mexicano para protegerse a sí mismo. En el caso Acteal, donde se sabe perfectamente quiénes son los responsables materiales de la masacre porque existen testigos que por años han señalado a sus agresores, optaron por ofrecer una solución amistosa a un grupo de los deudos, liberaron a los autores materiales que habían sido sometidos a juicio y ofrecieron una gran disculpa pública sin girar ninguna orden de aprehensión contra militares, autoridades judiciales y administrativas del estado, policías estatales.

En cambio hoy, en el caso Ayotzinapa están dispuestos a juzgar a un ex procurador general de la República (Jesús Murillo Karam) y extraditar desde Israel al que era su director de la Agencia de Investigación Criminal (Tomás Zerón de Lucio), para castigarlos por su responsabilidad en la creación de la “verdad histórica”, que fue una manera de dar carpetazo al caso Ayotzinapa responsabilizando únicamente a los jefes del cártel de los Guerreros Unidos y engañando a los padres de los estudiantes desaparecidos, haciéndoles creer que todos habían sido incinerados en el basurero de Cocula. Pero no se señala a nadie en las altas esferas del gobierno con responsabilidad en la organización de la desaparición, y por ello no quieren divulgar qué es lo que realmente les sucedió a los estudiantes y dónde están.

Hermanas y hermanos que en este día nos escuchan y reciben nuestra palabra, les pedimos que sigan trabajando y resistiendo organizados y unidos para no cansarnos de Defender la Vida, la Autonomía, la Tierra y la Dignidad. Y les pedimos también de modo particular que sigan atentos a las próximas acciones pacíficas para alcanzar la justicia en el caso de nuestras y nuestros Mártires de Acteal y para nuestro querido compañero y hermano Simón Pedro, cuyo caso hasta este día también sigue impune.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza.

Atentamente

La Voz de la Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Manuel Pérez Jiménez

Presidente

Antonio Ramírez Pérez

Secretario

Victor Manuel López

Tesorero

