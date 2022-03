Acteal: «las políticas de la 4T, no muestra voluntad de detener la violencia generaliza en todo el país»

«Denunciamos que mientras se va profundizando la impunidad en dicha masacre de Acteal, las políticas del gobierno de la “4 Transformación”, no muestra voluntad de detener la violencia generaliza en todo el país»

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

22 de febrero de 2022

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas

A las y los defensores de los derechos humanos

A los medios libres y alternativos

A los medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Aquí estamos de nueva cuenta las y los familiares de las víctimas y sobrevivientes de la Masacre de Acteal, conjuntamente con las y los miembros de Las Abejas de Acteal, porque no se cansan nuestro corazón y nuestra palabra en seguir denunciando la gran impunidad que persiste en dicho crimen de Estado. Y de nuevo, le recordamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que seguimos esperando el informe de fondo y que ya se pronuncie responsabilizando al Estado mexicano de la Masacre de Acteal.

Denunciamos que mientras se va profundizando la impunidad en dicha masacre de Acteal, las políticas del gobierno de la “4 Transformación”, no muestra voluntad de detener la violencia generaliza en todo el país, no respeta los derechos humanos, no respeta la vida, en verdad es gravemente preocupante lo que estamos viviendo los pueblos organizados y en todo el país.

Y de nuevo, aquí mencionamos algunos de tantos casos de impunidad y la escalada de violencia en México:

A siete meses del cobarde asesinato de nuestro compañero y hermano Simón Pedro Pérez López, sigue impune. Y queremos hacer mención que el día 28 de marzo se realizará la audiencia intermedia en el juzgado de Cintalapa, Chiapas. Como Sociedad Civil Las Abejas, durante este tiempo, estaremos realizando algunas acciones No violentas, para pedir justicia de nuestro compañero y hermano. Les pedimos estén pendientes de este caso y no permitamos que dicho crimen quede en impunidad.

Este 20 de febrero cumplió tres años, también, cobarde asesinato de nuestro compañero y hermano Samir Flores Soberanes, les decimos desde Acteal a la familia de Samir y a las y los compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala, que, apoyamos la exigencia de justicia de dicho crimen y nunca se olvide la memoria de nuestro hermano.

Volvemos a solidarizarnos con el caso del joven Yonny Ronay Chacón González (Yonny Ronay), sobreviviente de tortura y que sigue injustamente encarcelado por el gobierno de Chiapas. Es vergüenzoso como la policía y el gobierno estatal, encarcela a personas inocentes, mientras los verdaderos delincuentes (policías, jueces, ex funcionarios, exgobernadores corruptos, entre otros), andan libres como si fueran intocables. Exigimos, la inmediata libertad de Yonny Ronay y se investiguen y castiguen a los responsables de esta injusticia y violación a los derechos humanos del joven.

Así mismo, nos unimos a la lucha de Las Familias Unidas Contra la Tortura y por los Derechos Humanos que están buscando una justicia verdadera para sus esposos, hijos y familiares injustamente presas por el mal gobierno.

Celebramos, que la CIDH haya presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado mexicano, el caso de la desaparición forzada de nuestro compañero y hermano Antonio González Méndez. La desaparición forzada del compañero Antonio originario de la comunidad El Calvario, municipio de sabanilla, Chiapas, sucedió el 18 de enero de 1999, y fueron cometidos por un integrante del grupo paramilitar Organización Desarrollo Paz y Justicia. Cabe recordar que las desapariciones forzadas y asesinatos cometidos en la Zona Norte de Chiapas, eran parte de la guerra de contrainsurgencia en Chiapas y que la culminación atroz de esta política criminal fue la masacre de Acteal. Esperamos, que la Corte IDH responsabilice al Estado mexicano y tanto en el caso del compañero Antonio como el de la Masacre de Acteal, se haga justicia verdadera.

Condenamos enérgicamente la represión ejercida por elementos de la Guardia Nacional, la policía estatal de Puebla y municipal de Juan C. Bonilla, que el pasado 15 de febrero de este año, invadieron y desmontaron los espacios de resistencia y organización de la Casa de los Pueblos Altepelmecalli, espacio cultural y político autónomo que hasta el 22 de marzo de 2021 fue la planta física de la empresa Bonafont, trasnacional que ha robado y sobreexplotado desde hace años los acuíferos de la región cholulteca. Nosotras y nosotros como defensoras de la Madre Tierra y de la Vida, exigimos al gobierno federal, respete la organización y autonomía de las y los herman@s de la Casa de los Pueblos Altepelmecalli. Quitarle el derecho de agua de un pueblo, no es más que un crimen, porque nadie puede vivir sin el agua. Y como Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, nos sumamos al boicot de no consumir agua de la empresa trasnacional “Bonafont-Danone”.

Hermanas y hermanos, se siente mal nuestro corazón que en este comunicado no se haga mención de todo los casos de hombres y mujeres desaparecidas, asesinadas y que han sufrido graves violaciones a sus derechos humanos, pero, lo decimos de corazón que no importa si nos conocen o no, si hablan o no nuestro idioma, lo que queremos y deseamos es que nadie sufra, que nadie sea asesinada.

Pero, a pesar los tiempos oscuros, les compartimos que nuestra lucha sigue, nuestra organización no se detiene y, este 8 de marzo las compañeras Abejas nos invitan a una manifestación en el marco del Día Internacional de la Mujer. Así es que les hacemos la invitación a las mujeres y hombres quienes deseen acompañarnos físicamente aquí en Acteal, les pedimos estar pendientes de los detalles de dicho evento que en próximos días lo haremos saber en nuestras respectivas redes sociales y página web.

Otro evento que haremos, es este 14 de marzo sobre el Día Internacional de Acción contra las Represas y en Defensa de los Ríos como lo hacemos cada año, es salir a la carretera desde Acteal a la cabecera oficial de Chenalhó, haciendo pintas en los postes de luz de la Comisión Federal de Electricidad y en otros espacios públicos, de esta manifestación sacaremos un comunicado que lo haremos público ese día.

Hermanas y hermanos, desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza, les damos las gracias por estar siempre dispuestos a escuchar nuestra palabra y acompañar nuestra lucha por Verdad, Justicia y No olvido de la Masacre de Acteal.

¡Justicia Verdadera del cobarde asesinato de Simón Pedro!

¡Informe de fondo, YA, de la CIDH del Caso Acteal!

¡Alto a la violencia y la muerte en todo el país!

Atentamente

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Manuel Pérez Jiménez

Presidente

Antonio Ramírez Pérez

Secretario

Victor Manuel López Gómez

Tesorero

Mariano Sánchez Díaz

Sub Secretario

https://acteal.blogspot.com/2022/02/denunciamos-que-mientras-se-va.html?m=1