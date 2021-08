Zapatistas en Suiza: “estamos viendo que tienen ese valor y ánimo de luchar contra quien sea y derrocar el sistema capitalista”

Por Medios Libres o como se llamen

Video de Medios Libres: Siamo Tutte Antifasciste: Zapatistas en Suiza / Von

Chiapas, Über Rojava in Die Welt. https://vimeo.com/594344985

Basilea, Suiza. 30 de agosto 2021. Un Campamento por la Vida y una marcha de protesta tuvieron lugar este fin de semana con la participación activa de la delegación marítima del EZLN y alrededor de quinientos activistas anticapitalistas, antipatriarcales, antifascistas, anticoloniales e internacionalistas quienes luchan en Suiza y Europa, siendo hablantes del suizo alemán, el español, el francés y el italiano entre otras lenguas como el kurdo, el turco y el árabe. Mientras el Escuadrón 421 visitaba cooperativas agroecológicas cerca de Ginebra y el lago Leman, cerca de cincuenta personas surgieron y armaron un gran campamento el jueves 26 de agosto en un parque de la ciudad fronteriza de Basilea (Basel, Bâle) en Suiza, a un lado del río Rin que divide Francia y Alemania de la Confederación Helvética, sede de empresas multinacionales como Novartis y Nestlé, así como de innumerables bancos y marcas de lujo.

En suizo alemán, inglés y español, un letrero cerca de la tienda de información, entre la cocina y el templete, da la bienvenida en el campamento zapatista: “Hemos tomado este espacio para llamar la atención sobre diferentes formas de resistencia, de autonomía, de vivir de forma diferente. Tenga en cuenta que queremos crear aquí un espacio libre de discriminación, donde todes se sientan cómodes y segures. ¡Creemos un mundo diferente aquí y ahora!”

El programa en Basilea de la Gira zapatista propuso un apoyo emocional, medicinal y jurídico para las acciones políticas, gracias a un equipo preparado para recibir a cualquiera que hubiera sufrido de la represión o la opresión, especialmente durante la manifestación de protesta en el centro de la ciudad. Como palabras de apertura, una anfitriona de Basilea dio a todes “la bienvenida al Campamento Zapatista, especialmente a los compañeres que nos visitan desde Chiapas, que han atravesado el mar para encontrar lo que nos asemeja, que han venido hasta la renombrada tierra insumisa para escuchar, compartir y discutir con nosotres. Que nos traen más de 25 años de resistencia y de historia. Y que siguen poniendo el ejemplo ante el sistema hegemónico neoliberal, patriarcal y capitalista existente. Su lucha, sus éxitos nos dan fortaleza. La travesía por la vida ha inspirado la creación de este espacio. Y les recibimos con mucho cariño. En esta geografía llamada Suiza, el corazón del capitalismo se continúa con la tradición neocolonial de explotar regiones enteras del mundo bajo una falsa máscara de neutralidad. Pero también hay quien se imagina otro mundo, que lucha y se defiende, aquí también hay quien no se rinde quien no claudica, quien no se vende.

Porque a pesar de que nuestras condiciones son muy diferentes, nuestras luchas son las mismas. Contra el sistema patriarcal que nos asesina a nosotras las mujeres, trans, personas inter y no binarias. Contra este sistema y sus fronteras que nos dirige a una catástrofe ecológica. Que nos obliga a migrar para luego castigarnos, para criminalizarnos. Contra este sistema de muerte hay también quien lucha por una vida digna, sin miedo. Y este campamento tiene la intención de mirarnos, reunirnos, de conocernos, de tejer lazos. Es una oportunidad para destacar lo común, sin olvidar nuestras diferencias. Porque aquí en Basilea también se lucha y se resiste. Desde abajo y a la izquierda. Camaradas, organicémonos. Llegó la hora. ¡Bienvenidos!”

Los miembros de la delegación marítima tomaron muchos apuntes, fotos y videos en las diferentes actividades en las cuales escucharon e intervinieron en sesiones multilingües que duraron entre dos y cuatro horas cada una. El viernes 27 de agosto en la tarde, decenas de mujeres tomaron la palabra en el marco de un juicio feminista y antipatriarcal que hicieron al capitalismo colonialista. También Lupita, Ximena, Carolina, Yuli, Marijosé,

Bernal y Felipe compartieron las emociones de los, las y loas campamentistas, como las

experiencias de mujeres migrantes en Suiza, quienes son luchadoras originarias de África, Asia y Latinoamérica, con frecuencia personas sin papeles oprimidas y racializadas quienes están organizadas abajo y a la izquierda para defender la vida con dignidad. En la noche, el Escuadrón se retiró a su hospedaje mientras en el campamento se proyectaron documentales sobre la lucha zapatista. El sábado 28 de agosto en la mañana, después de una asamblea hubo un intercambio de lucha y resistencia desde la perspectiva migrante en paralelo a una presentación titulada “Juntes contra los campos de asilo federales”.

Una manifestación combativa y alegre recorrió las calles de la ciudad, parándose frente a los edificios de los bancos suizos en dos ocasiones, con varias tomas de palabra en suizo alemán y español, donde se gritaron consignas en muchos idiomas.

En el auditorio central del campamento, los delegados zapatistas compartieron su palabra, traducida al suizo alemán, para relatar su experiencia de organización en la clandestinidad y de la insurrección de 1994 hasta la creación de los Caracoles en 2004. Y al siguiente día continuaron con el análisis del funcionamiento, los errores y dificultades del gobierno autónomo durante más de cuatro horas. También hubieron otras actividades de

información y discusión como “Luchar por la vida: Organización de resistencia anticolonial contra empresas multinacionales en el centro de México” acerca de la lucha de los pueblos unidos contra la empresa Bonafont que pertenece a Nestlé, así como “Estructuras agrícolas anticoloniales aquí y ahora”, y después “Colaboración de multinacionales suizas con regímenes autoritarios y fascistas” con ponencias de luchadores en Brasil, Kurdistán y del pueblo tamil de Sri Lanka.

En la carpa principal del Campamento por la Vida, tras dos días de intercambios profundos y muchas veces emotivos, Marijosé aceptó tomar la palabra en nombre de la delegación marítima que cumple diez semanas de estar en Europa, para cerrar estas jornadas de charlas entre activistas de Europa y Abya Yala.

“Bueno compañeras, compañeros, compañeroas, de parte de mis compañeros del Escuadrón les agradecemos

profundamente que nos hayan invitado en este encuentro, en este su espacio y que nos hayan dado la oportunidad de compartirle nuestras luchas y de escuchar también sus modos de luchas acá en este espacio, en este país y gracias por todo, gracias por su atención y como dicen pues es un país muy capitalista en donde hemos visto con nuestros propios ojos lo difícil que es manifestarse. Lo difícil que es organizarse para liberarnos de este mal sistema. Pero aún así estamos viendo que tienen ese valor y ánimo de luchar contra quien sea y derrocar el sistema capitalista. Gracias por su lucha, gracias por su resistencia y gracias por estar uniendo sus luchas y sus fuerzas no solo con un colectivo, sino varios colectivos. Y gracias a estos encuentros y la gira por la vida estamos viendo que muchos colectivos se están uniendo para forjar su lucha y salir adelante y así derrocar el sistema patriarcal. ¡Muchísimas gracias compañeras, compañeros, compañeroas! Y

recuerden que nada es imposible, todo es posible. ¡Un mundo nuevo es posible!

¡Gracias!

“Gracias al campamento, que se repita chingadx!” exclamó en el escenario del parque tomado en Basilea un cantante del concierto de son jarocho, antes de entonar una Bamba zapatista al cerrar el último fin de semana de agosto en Slumil K’ajxemk’op. Pero donde el pueblo manda, se le obedece con otra cumbia zapatista. ¡Vientos compas!