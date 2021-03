Acteal Chiapas: «Las mujeres no olvidamos el despojo, las matanzas, las desapariciones que hace el gobierno»

la Sociedad Civil las Abejas

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Acteal, Ch’enalvo’, Chiapas, México

08 de marzo 2021

Al congreso nacional indígena

Al congreso indígena de gobierno

A todas las Organizaciones Sociales y Políticas

A todas las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

A la prensa Nacional e Internacional

A los medios Libres

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

A la Sexta y

A la opinión pública

08 de marzo día Internacional de la Mujer

Hermanos y hermanas, en este día tan importante para nosotras las mujeres y para la sociedad en general, nosotras las mujeres de la Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal y las víctimas sobrevivientes de la masacre de Acteal, estamos reunidas hoy 08 de marzo, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, para recordar aquellas compañeras que han entregado su vida para la defensa de sus derechos y por la defensa del territorio.

El 08 de marzo de 1975 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) oficializa este día como el día Internacional de la Mujer como un reconocimiento a las mujeres trabajadoras que murieron calcinadas el 25 de marzo de 1911 en una fábrica de textiles en la ciudad de Nueva York. En ese evento murieron 123 mujeres trabajadoras y 23 trabajadores.

En este marco, también recordamos a nuestras compañeras mártires, que fueron asesinadas en esta tierra de Acteal por un grupo de paramilitares priistas y que el Estado sigue sin hacer justicia. Por ello las mujeres de Las Abejas de Acteal, en esta fecha conmemorable hacemos un llamado al pueblo en general y al Estado mexicano para recordarles que en Acteal seguimos en lucha, en resistencia y en búsqueda de la justicia para nuestros mártires, también para pedirles como pueblo, y como sociedad civil sigan exigiendo justicia colectiva para Acteal en cada uno de sus espacios.

En la matanza de Acteal fueron ejecutadas 45 personas y 4 no nacidos, por un grupo paramilitar que portaban armas de fuego de alto calibre. A mujeres embarazadas le fueron extirpados a sus bebes, a otras mujeres sus cuerpos presentaron huellas de violencia sexual, esas acciones crueles sin sentimientos ofenden mucho a nuestros corazones, nosotras somos mujeres, somos madres, somos hijas, somos hermanas; por ello éstas acciones tan violentas, tan despiadadas no pueden quedar en el silencio y sin justicia.

El gobierno actual divulga y muestra ante los medios de comunicación que hay canjeo de armas en Chenalhó, para nosotras eso solo son engaños para hacernos pensar que hay desarme en los pueblos, las armas canjeadas son todas aquellas que ya no sirven, son armas viejas sin uso pero las armas de alto calibre, no aparecieron.

Las verdaderas armas de alto calibre quedaron resguardadas en las casas, quedaron en las comunidades, por ello, no podemos decir que ya no hay armas en las comunidades y pueblos. Nosotras y nosotros, mujeres y hombres conscientes sabemos que las armas están resguardadas en algún lugar de nuestro territorio de Chenalhó y con ellas se siguen cometiendo delitos y violaciones a derechos humanos.

Nosotras las mujeres exigimos el desarme completo, la desarticulación de los grupos paramilitares para que no sigan dominando nuestro pueblo y castigo al grupo paramilitar de Chenalhó que ejecutó a las 45 personas y 4 no nacidos en Acteal.

Que se eliminen las armas, y también que se vayan los militares de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, porque su presencia en el pasado y en el presente nos genera inseguridad y ausencia de justicia.

Nos damos cuenta que el gobierno nos engaña mandando sus proyectos de ayuda, pero lo que quiere es causar aún más divisiones, los proyectos son de muerte, de desigualdad, no por un mundo mejor, de no respeto a la autonomía y libre determinación como pueblos. Son para acabarnos, pero nosotras las mujeres Abejas de Acteal seguimos en pie de lucha y resistiendo.

Esta marcha es para visibilizar que la fuerza de las mujeres aún sigue con una gran fortaleza, nosotras las mujeres no olvidamos el despojo, las matanzas, las desapariciones que hace el gobierno; nosotros vemos, escuchamos lo que hace el gobierno; y así recordamos al compañero activista Samir Flores Soberanos asesinado en el mes de febrero de 2019. Su asesinato es uno de los muchos asesinatos que hace el gobierno junto con sus militares, que no protegen la vida, es más, matan a quienes protegen nuestros recursos, y un gobierno que mata, no es gobierno para la vida, es gobierno de muerte.

Como mujeres, estamos fuertes en seguir defendiendo nuestros derechos, nuestras tierras, nuestro territorio, aunque el gobierno quiera desaparecernos, pero nosotras no desapareceremos, renacemos en cada hermano, en cada hermana que tenga la conciencia de defender su pueblo.

Y ante estos atentados, recordamos a la hermana dominica María Isabel Hernández Rea, quien recibió un balazo por grupos armados de Santa Martha Chenalhó y en donde su única culpa es ir a dejar ayuda humanitaria a las comunidades en conflicto entre los territorios de Aldama y Santa Martha, Chenalhó.

También recordamos a la compañera Berta Cáceres, asesinada el 02 de marzo de 2016, ella también luchó por su pueblo, también era indígena como nosotras, que su única preocupación era defender el medio ambiente en el territorio hondureño.

Son muchas las violaciones a nuestros derechos, y así hacemos mención a la compañera Verónica Pérez Pérez de la comunidad Campo los Toros, perteneciente a la Organización de Las Abejas de Acteal, en donde ha sufrido violación a sus derechos, ya que le han negado acceso a luz y camino, y eso no puede seguir así, basta de tanta violencia, primero hay que ver que somos personas, somos humanos y todos tenemos necesidades, pero que no nos gane el interés material, el interés del dinero, es hora de vernos como hermanos, como hermanas; exigimos solución a la situación de la compañera Verónica Pérez Pérez.

Desde que está presente la Covid 19 hemos sufrido crisis económica en la venta de nuestros productos, nos obligaron a estar en nuestras casas y no salir, ahora que han encontrado la vacuna, nos obligan a vacunarnos. Para las personas que están afiliadas a los programas de gobierno, les dicen que deben de recibir la vacuna ya que, de no ser así, no podrán recibir sus pagos del programa, vemos hasta qué grado llega el gobierno para someternos a sus políticas de muerte.

Pero nos damos cuenta que a nosotras también como pueblos originarios, nos obligan a cerrar nuestras tiendas, nuestros pequeños negocios, mientras que las grandes empresas siguen abiertas y dando servicio, ellos si están ganando a pesar de la contingencia sanitaria, y nosotros los pueblos pobres, cada vez más pobres y los ricos, más ricos.

Esto es un gobierno injusto, que no cuida ni protege su pueblo, lo único que protege son sus intereses, lo que guarda en su bolsillo o en su banco, pero a los pueblos y sus territorios eso no le interesa, es más, nos mata, poco a poco; nos mata dando derechos a las empresas refresqueras como la Coca Cola que se acaban el agua de nuestros pueblos y nos venden sus refrescos como bebida única; como si nuestro pozol no sirviera. Por eso compañeras y compañeros, los invitamos a que dejen de consumir productos de estas empresas, estas bebidas no son nutritivas, nos dañan poco a poco.

Otra de las bebidas que nos envenena poco a poco, es el famoso “pox” y cualquier bebida que emborracha a la gente de nuestros pueblos. Nos causan enfermedades, tristeza, hambre, pobreza, violencia y muerte. A pesar de que nosotras las mujeres exijamos que se acabe estas ventas en los pueblos, el gobierno no hace nada para frenar estas acciones porque prefieren que estemos sometidas. Por eso, en este día Internacional de La mujer, exigimos a los gobiernos municipales, estatal y federal que pongan alto a la venta de bebidas alcohólicas que sólo destruyen familias, que causa enfermedad y muertes

Desde Acteal, casa de la memoria y la esperanza decimos Alto a la paramilitarización en los pueblos. Basta de matar a las mujeres. Que se reconozca nuestro papel de cuidadoras de la vida. Exigimos solución a los conflictos territoriales que acaban con nuestros pueblos.

¡Viva las mujeres que luchan a favor de la paz!

¡viva las mujeres que defienden la vida!

¡mujeres luchando y el mundo transformando!

¿Qué exigimos compañeras? Justicia para Acteal

¡gobierno entiende, la justicia no se compra ni se vende!

Atentamente

Por las Mujeres coordinadoras de la Sociedad Civil de

Las Abejas de Acteal.

Florentina Gómez Pérez Catarina Pérez Pérez.

Por la Mesa Directiva:

Cristóbal Ruiz Arias Gerardo Pérez Pérez

Presidente Secretario

Manuel Ortiz Gutiérrez Pedro Pérez Pérez



Tesorero sub presidente

Sebastián Guzmán Sántiz

Sub tesorero

https://acteal.blogspot.com/2021/03/como-mujeres-estamos-fuertes-en-seguir.html?m=1