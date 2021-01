Ejido Tila, presenta evidencias sobre «cómplices de robo del nombramiento ejidal»

Ejido Tila Chiapas. Son presentados a la Asamblea cómplices de robo del nombramiento ejidal por corrupción del Registro Agrario Nacional (RAN)

DENUNCIA PUBLICA

Ejido Tila Chiapas a 25 de enero de 2021

Al Congreso Nacional Indígena

Al Consejo Indígena de Gobierno

A los derechos humanos nacional e internacional no gubernamental

A los medios nacional e internacional no gubernamental

A los pueblos que luchan por su tierra y territorio

A los pueblos originarios en defensa de la tierra y territorio

Compañeros y compañeras de todas las organizaciones no gubernamentales les enviamos un cordial saludo en la resistencia en la defensa de la madre tierra y el territorio.

Denunciamos al supuesto comisariado legal de nombre Miguel Vázquez Gutiérrez y su consejo de vigilancia Luciano Perez Lopez que han estado viajando a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y el 22 de enero convoco una reunión en su comunidad de cantioc anexo del ejido Tila donde tuvieron asistencia pobladores y las ex autoridades Ejidales del ejido Tila que desconocen el nombramiento de Miguel Vázquez Gutiérrez al terminar la información que están buscando solicitar sucesores de los capacitados y han estado engañando a los jóvenes que se dejan engañar para que sean reconocidos en registro agrario nacional(RAN) y al regresar por la tarde cansados los ejidatarios del anexo Rio Grande detuvieron a Pascual Martínez Gutiérrez ex comisariado del ejido Tila, Juan Ramírez Tórres ex comisariado del ejido Tila y sus acompañantes, Isaias Tórrez Torres quien fungió como suplente del juez en el auto gobierno de 2015 a 2017 Jose Asunsion Perez Perez fungió como representante del barrio concepción, Fidel Ramírez Gutiérrez y Luciano Perez Lopez el supuesto consejo de vigilancia de Miguel Vázquez Gutiérrez.

La comunidad de Rio Grande lo traslado a la casa Ejidal 6:30 de la tarde no para recibir maltratos si no para pedirles quienes falsificaron las firmas y huellas de los ejidatarios reconocidos en el Registro Agrario Nacional, para legalizar la acta de elección de Eduardo Gutiérrez Martínez 2015 a 2018 cuando en realidad de 2015 A 2018 el comisariado nombrado en la casa Ejidal es el c. Gilberto Abraham Martínez Santiago y su consejo de vigilancia que en paz descanse el c. Miguel Vázquez Martínez.

En el acta de elección de Miguel Vázquez Gutiérrez como comisariado Ejidal y Luciano Perez Lopez como consejo de vigilancia y también falsificaron las firmas de los ejidatarios registrados en el RAN de 2018 a 2021 cuando el comisariado elegido por la asamblea general de ejidatarios es Jose Angel Perez Lopez y su consejo de vigilancia es Carmen Lopez Lugo y para que pueda ser registrado en registro agrario nacional se acataron en el art. 21 al 33 de la ley agraria en vigor y el registro agrario nacional violando el art. 128 como servidor publico violo el art. 2 y 39 de la constitución política de los estado unidos mexicanos no respeto la declaración de la libre determinación y la autonomía y el auto gobierno cuando el ciudadano presidente de la república en su primer mensaje de su triunfo dijo que va respetar la libre determinación y la autonomía de los pueblos indigenas y lo sabían muy bien porque es nacional e internacional porque cuando se declaro el ejido Tila en su autonomía y su libre determinación fue visitado por los países de Cuba, Brasil, San Salvador, Perú, Argentina, Chile, Francia, Alemania, Rusia, Suiza, Canada entre otros países.

Miguel Vázquez Gutiérrez cuando se le otorgo su nombramiento se presentó ante el juzgado primero de distrito para que sea quien reciba el dictamen de la ejecución del amparo 259/82 acompañado de su licenciada Karla María Sanchez Álvaro hija del ex diputado Samuel Sanchez Sanchez y el c. Luis Alonso Abarca Gonzales con fecha 26 de noviembre de 2018.

En la misma fecha se presento el comité de regularización de fundo legal el c. Francisco Arturo Sanchez Martínez, secretario Cesar Santiago Gomez Gomez, tesorera Mercedes Bonifaz Gutiérrez vicepresidenta Adelaida Martínez Parcero secretario de conflicto Juan Lopez Lopez secretario de prensa y propaganda Manuel Gomez Ramírez, asuntos jurídicos Vicente Ramírez Jiménez y fueron acompañados por Carlos Mario Aguilar González presentando sus escritos para la regularización del fundo legal

Miguel Vázquez Gutiérrez el compromiso recibido es solicitar el estado de derecho para detener a los ejidatarios acusados de motín, desestabilizacion de la paz social, destrucción de la colectividad del estado alteración a la paz social su compromiso es solicitar el estado de derecho como paso el 2005 cuando el ejido fue bombardeado con gas lacrimogeno dentro del cual ingresó 20 convoyes de policías estatales, dos helicópteros para detener a 49 personas llevados en diferentes reclusorios y el asunto de hoy en día no es político si no es recuperar las 130 hectáreas y la soberanía del pueblo chol originario basado en el art. 2 y 39 de la carta magna.

El otro compromiso de Miguel Vázquez Gutiérrez que toma en sus manos es el tramite de la ejecución del amparo para reactivar el incidente cumplimiento sustituto y cobrar los 40 millones de pesos por la 130 hectáreas y la legalización del municipio, cuando la suprema corte canalizo ampliamente los documentos del ejido que son federales y los documentos de corrupción del fundo legal y declaro de acuerdo con el incidente de inejecución 1302/2010 QUE LAS 5405 hectáreas de tierras es legitima propiedad de los 836 capacitados y se debe dejar así como estaba antes de la violación, el c. gobernador del estado de Chiapas Rutilio Escandon Cadena el jueves 17 de enero de 2019 en la secretaria general de gobierno decreto el numero 132 y el honorable Sexagésima Séptima Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas en uso de las facultades que le concede la constitución política local dicho decreto 132 deja insubsistente el decreto numero 72 de fecha 29 de julio de 1980 y el diario oficial del gobierno del estado de 17 de diciembre de 1980.

La asamblea general extraordinaria acordó presentar un amparo de medida cautelar y se resolvió de la siguiente manera que se debe dar cumplimiento la ejecutoria del amparo dictada en el juicio de amparo indirecto núm.766/2019 deje sin efecto el acto reclamado, se le ordene al delegado del registro agrario nacional en el estado de Chiapas realizar que se abstenga de escribir cualquier acto que modifique transmite traslade o seda del ejido Tila.

Se requiere a los supuestos integrantes del comisariado Ejidal del ejido tila para que se abstenga de realizar cualquier acto que modifique transmita traslade o seda derechos relativos a las tierra del ejido Tila, se solicito al juzgado en turno de distrito de amparos y juicios federales en el estado de Chiapas la suspensión del procedimiento del cumplimiento de la sentencia del amparo dictado en el juicio 259/1982 hasta en tanto se resuelva el juicio agrario de origen.

Compañeros y compañeras cuanto daño nos ha causado el Registro Agrario Nacional por haber otorgado el nombramiento de un comisariado convocado por un comisariado de nombre Eduardo Gutiérrez Martínez que nunca fue comisariado solo fue utilizado con toda falsedad para detener el avance de la ejecución del amparo antes mencionado, les comunicamos a todos y todas que esto es lo que han traído en el ejido Tila la destrucción del portón de seguridad que estaba cerrado por el CIVID- 19 que hoy en día estamos expuesto por un nuevo rebrote de virus así mismo utilizaron la carretera los agitadores Francisco Arturo Sanchez Martínez, Arturo Sanchez Sanchez, Rodrigo Martínez Parcero Adelaida Martínez Parcero, Clara Esmeralda Gordillo Estrada entre otros ya conocidos y la participación de Jose Guadalupe, Sebastián, Rodney, y el ministro Uriel todos estos son de la comunidad de carrizal donde trajeron 20 jóvenes pandilleros para que apoyaran para destruir el portón del ejido Tila cuando en realidad esta carretera de los 13 kilómetros la presidenta municipal Sandra Luz Cruz Espinosa colocó dos letreros como municipio libre en las entradas del ejido y la asamblea acordó presentar un amparo 272/2012 y el juzgado sexto de acuerdo a sus peritajes del ayuntamiento municipal que no afectó el ejido solamente un metro de cuneta de ambos lados y que la carretera corresponde al estado se presento recurso de revisión que se turno ante el vigésimo circuito auxiliar en Cancún Quintana Roo exigió al estado si tuvo permiso para la carretera y le pidieron la Secretaria de Comunicaciones y Transportes no hubo ningún permiso y así mismo el ayuntamiento municipal le pidieron si tiene el permiso para colocar los dos letreros y no hubo ningún permiso y por los tanto los 13 kilómetros de carretera sigue siendo propiedad del ejido Tila y le dieron ordenes del ayuntamiento de 24 horas para que baje sus dos letreros.

Todos estas anomalías y las graves corrupciones si Miguel Vázquez Gutiérrez no le hubieran dado su nombramiento ya hubieran avanzado la ejecución de la sentencia del amparo 259/82 y no tuviéramos lamentando la muerte de un compañero ejidatarios de nombre Pedro Alejandro Jiménez Perez que dejo dos hijos huérfanos y la muerte de los CC. Elmar Martínez lopez y Pablo cuando los verdaderos culpables de estas muertes son Miguel Vázquez Gutiérrez, Luciano Perez Lopez por vender su dignidad y aceptar ser autoridades falsos apoyados por Francisco Perez Lopez ex consejo de vigilancia que tiene coordinación con Digna Ochoa y el grupo de pobladores Francisco Arturo Sanchez Martínez, Arturo Sanchez Sanchez, Adelaida Martínez Parcero, Rodrigo Martínez Parcero y otros ya conocidos que entre ellos firmaron la paz en la secretaria de gobierno

de esta forma se organizo el vandalismo que desde el pasado 25 de agosto 2020 no cesan lo disparos en altas horas de la noche y el trafico de armas y drogas y trafico de indocumentado y la persecución de compañeros ejidatarios en sus campos de trabajo hoy en día tiene el compromiso de apoyar el candidato a la presidencia municipal el comité de regularización del fundo legal Francisco Arturo Sanchez Martínez hijo del ex presidente municipal paramilitar Arturo Sanchez Sanchez que participo en la matanza de la zona baja, que supuestamente va por rescatar el municipio Miguel Vázquez Gutiérrez comete el delito de retener dos compañeras y dos compañeros de su misma comunidad a las 8 de la noche y lo libero a las 12:30 de la noche porque estos compañeros estaban en la plena libertad de circular porque no tienen delito en contra del ejido pero estas 6 personas que fueron detenidos están actuando en perjuicio del ejido Tila y son actores principales del nombramiento de Miguel Vázquez Gutiérrez.

Esperamos a que Miguel Vázquez Gutiérrez no siga mintiéndole a la prensa y los medios de comunicación porque es una persona que ha traicionado a todos los ejidatarios y ejidatarias en el ejido de Tila, Chiapas porque no representa a la asamblea general de ejidatarios que usufructúan la tierra, dado que según el C. Luciano Perez Lopez, manifestó que las actas falsificadas y firmas lo hizo el C. Francisco Perez López exconsejo de vigilancia y aclaró que las actas de nombramiento le dieron de firmar en el anexo Cantioc desconociendo porque no sabe leer y escribir y bajo amenazas le dijeron que si no firmara tendría que pagar una multa por no aceptar el cargo, aclaró ante la asamblea general de ejidatarios que efectivamente no fue nombrado en el lugar indicado (Casa Ejidal) por la mayoría aunque con mucha pena reconoció su error ante los asambleístas.

Seguiremos informando y denunciando todo lo que acontece en el ejido de Tila y refrendamos nuestro compromiso en la defensa de la tierra y territorio y en favor de la vida, porque no claudicamos, ni nos rendiremos y ni nos vendemos, porque continuaremos hasta que la dignidad se haga costumbre.

COMISARIADO EJIDAL CONSEJO DE VIGILANCIA

ATENTAMENTE TIERRA Y LIBERTAD

POR EL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

FUERA BASES MILITARES EN CHIAPAS

ALTO A LAS AGRESIONES PARAMILITARES DE LA ORCAO Y MULT EN TERRITORIOS INDÍGENAS.

ALTO A LAS PROVOCACIONES DE LAS FUERZAS REPRESIVAS DEL ESTADO EN TODO EL PAÍS.

NUNCA MAS UN MEXICO SIN NOSOTROS

Antecedentes:

Ejido Tila, Chiapas.

Asamblea general, Domigo 24 de enero.

Fueron presentados frente a la Asamblea general Luciano Pérez López, supuesto Consejo de Vigilancia Legal, Fidel Ramírez Gutiérrez, José Asunción Pérez Pérez, Isaías Torres Torres que fue suplente del juez ejidal en 2015, y estuvo también el excomisariado Pascual Gutiérrez Martínez, fue Presidente del Comisario ejidal y Presidente municipal, y Juan Ramírez Torres, excomisariado el 2005-2008.

Luciano Pérez López reconoció que no fue nombrado en la Asamblea de la mayoría y por lo tanto dijo “yo renuncio de ser Consejo de Vigilancia Legal, yo no sabía que me habían nombrado como Consejo”. Y se le pregunta quién le dio el nombramiento, él dice que le entregó el nombramiento Francisco Pérez López que fue Consejo de Vigilancia en tiempo de Horacio, dijo que no quería ser autoridad pero el C. Francisco Pérez lo amenazo porque sino acepta que iba a ser sancionado conforme a la ley.

Dijo también “yo entrego mi sello y reconozco que ésta es la Asamblea auténtica de ejidatarios donde es la mayoría”.

Luciano Pérez López junto con Isaias Tores Torres fueron complices de la derribación del portón que hicieron un grupo de pobladores, fueron los que reclutaron a las comunidades de Carrizal y Mariscal. En Carrizal participaron José Guadalupe supuesto catequista, “Roney”y Uriel hijos de José Guadalupe, y un tal Sebastián, quienes contrataron jovenes de su comunidad, son de Carrizal y son los que participaron en contra del ejido cuando se tumbó el portón.

Video: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2822668384615372&id=100006167143301