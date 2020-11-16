«Saludamos ese nacimiento que hoy cumple 37 años», CNI Michoacán al EZLN

SALUDO AL EZLN DEL CNI MICHOACÁN
AL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL (EZLN)
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA (CNI)
AL CONSEJO INDÍGENA DE GOBIERNO (CIG) Y SU VOCERA
A LOS PUEBLOS ORIGINRIOS DE MICHOACÁN, MÉXICO Y DEL MUNDO
A LAS REDES DE REBELDÍA Y RESISTENCIA (RRR)
A LAS PERSONAS DE BUEN CORAZÓN
A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN INDEPENDIENTES.
EL CONGRESO NACIONAL INDIGENA (CNI), NACIO EN 1996, COMO UN ESPACIO DE REFLEXION Y DE ENCUENTRO DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE NUESTRO PAIS; EN ÉL COMPARTIMOS LOS DOLORES, LAS ESPERANZAS Y LOS ANDARES QUE VIVIMOS LOS PUEBLOS, LAS COMUNIDADES, NACIONES, TRIBUS, BARRIOS Y ORGANIZACIONES QUE LO CONFORMAMOS. EN ESE ESPACIO, NOS PLATICAMOS COMO HACERLE DESDE LOS MODOS Y FORMAS DE CADA CUAL, PARA CONTINUAR LA LUCHA POR LA RECONSTITUCION INTEGRAL DE NUESTROS MODOS DE ENTENDER Y VIVIR LA VIDA EN EL TERRRITORIO. CAMINAMOS ABAJO Y A LA IZQUIERDA ANTICAPITALISTA, DEFENDEMOS Y CUIDAMOS LOS TERRITORIOS FRENTE A LOS PROYECTOS DE MUERTE QUE LOS MALOS GOBIERNOS SE AFANAN EN IMPONER. ANDAMOS LOS PRINCIPIOS DE NUESTROS HERMANOS Y HERMANAS ZAPATISTAS.
DESDE 1983 NUESTROS HERMANOS Y HERMANAS DE LOS PUEBLOS TZOTZIL, TZELTAL, TOJOLABAL, ZOQUE, C`HOL, MAYA, MAME, FORMARON EL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL (EZLN), SE LEVANTARON EN 1994 PARA DECIR YA BASTA!!!. CON ELLOS Y ELLLAS NOS HERMANAMOS EN NUESTRO ESPACIO DE ENCUENTRO DESDE 1996 PARA HACER ECO DE ESE YA BASTA.
LOS ABAJO FIRMANTES MIEMBROS DEL CONGRESO NACIONAL INDIGENA MICHOACAN, SALUDAMOS ESE NACIMIENTO QUE HOY CUMPLE 37 AÑOS, DE DIGNA LUCHA Y RESISTENCIA.
LOS CAPITALISTAS Y SUS CAPATACES DESDE SIEMPRE, NOS HAN DISCRIMINADO, EXPLOTADO, Y APUESTAN A NUESTRO EXTERMINIO, POR REPRESENTAR UN OBSTACULO A SU FIN, EL DE CONVERTIR LA VIDA TODA EN UNA MERCANCIA, EN UN OBJETO DE EXPLOTACION. NUESTRA SOLA EXISTENCIA LES IMPIDE IMPONER ESE PROPOSITO. POR ELLO ES QUE MANTIENEN UNA GUERRA DE EXTERMINIO, QUE SE DISFRASA DE MUCHAS MANERAS.
POR LO TANTO EXIGIMOS EL RESPETO A NUESTRO DERECHO A LA LIBRE DETERMINACION Y EL CESE TOTAL A LAS AGRESIONES QUE
VIVEN NUESTROS HERMANAS Y HERMANOS ZAPATISTAS.
DE IGUAL MANERA EXIGIMOS ALTO A LAS AGRESIONES QUE PADECEMOS LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS A LO LARGO Y ANCHO DEL TERRITORIO MEXICANO.
POR LA RECONSTITUCION INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS Y TERRITORIOS
NUNCA MAS UN MEXICO SIN NOSOTROS.
DESDE LAS AGUAS CALMAS EN LA RIBERA DEL LAGO DE PATZCUARO, COMUNIDAD INDÍGENA PUREPECHA SANTA FE DE LA LAGUNA, 16 DE NOVIEMBRE, 2020.
COMUNIDAD INDÍGENA NAHUA DE SANTA MARIA OSTULA, COMUNEROS DE LA COMUNIDAD INDÍGENA PUREPECHA DE COMACHUEN, COMUNEROS DE LA COMUNIDAD INDÍGENA PUREPECHA DE NURIO, COMUNEROS DE LA COMUNIDAD INDÍGENA PUREPECHA DE CHERÀN, COMUNIDAD INDÍGENA DE LA BARRA, COMUNIDAD ECOLÓGICA JARDINES DE LA MINTSITA, PROYECTO “ANDAR CON Y EN NUESTROS PUEBLOS”, CASA LENIN-MULTIVERSIDAD DE LA VIDA, PREPARATORIA INDÍGENA INTERCULTURAL DE SANTA FE DE LA LAGUNA.
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